NBA, Damian Lillard: “Dubito che giocheremo senza tifosi”

NBA senza fan? Damian Lillard è molto scettico a riguardo.

La star dei Portland Trail Blazers inoltre si schiera al fianco di LeBron James che nei giorni scorsi aveva dichiarato che, qualora la lega decidesse di non far entrare i tifosi nelle arene, per prevenire il contagio da coronavirus, non sarebbe sceso in campo. Queste le sue parole, rilasciate a Jamie Goldberg del The Oregonian:

“LeBron ha detto che senza tifosi non scenderà in campo. Sono abbastanza sicuro che questa sua affermazione abbia fatto breccia e dubito che arriveremo a giocare a porte chiuse. Sono felice si sia esposto in questo modo”

Lillard ha poi approfondito la sua posizione riguardo le possibili misure contenitive che potrebbe prendere l’NBA:

“Senza tifosi potremmo giocare nella nostra palestra di allenamento con le nostre divise da allenamento. Se non vendi biglietti cosa succede? Come può funzionare una partita in diretta tv senza fan che la guardano dagli spalti?

Nei giorni scorsi la lega aveva diffuso un documento informativo che chiedeva ai giocatori di limitare il contatto con pubblico e media. Il memo includeva anche la possibilità di giocare a porte chiuse per un periodo.

Sebbene la notizia sia stata mal digerita da molti giocatori, l’NBA continuerà a monitorare la situazione con estrema attenzione e a limitare ancora di più, se necessario, l’esposizione dei giocatori al di fuori del parquet.

Leggi anche:

Risultati NBA: Denver batte Milwaukee, terza sconfitta consecutiva! Bene Toronto, spettacolo ad Atlanta con due supplementari

Coronavirus in USA, LeBron James e l’ipotesi giocare senza tifosi: “Senza di loro io non gioco”

La NBA valuta di giocare a porte chiuse