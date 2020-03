NBA, anche Zach Collins sulla via della guarigione

Pare finalmente vedersi un po’ di luce in casa Portland Trail Blazers, soprattutto per ciò che riguarda l’infermeria. Se infatti i risultati sul campo stanno facendo precipitare la franchigia dell’Oregon sempre più lontano dalla zona playoff, il reparto infortunati torna a far sorridere. Dopo il recupero di Nurkic, atteso a breve, è sulla via della guarigione completa anche Zach Collins.

Come riportano le immagini della NBCS infatti, il lungo di Portland pare essersi rimesso quasi del tutto ed essere sulla strada giusta per tornare sul parquet:

Zach Collins after practice today… Going through it today💪 pic.twitter.com/bVaTDn9K8f — Jamie Hudson (@JamieHudsonNBCS) March 9, 2020

Ma anche se pare che Collins sia sulla via della guarigione, i tempi del recupero completo rimangono ancora incerti col rischio di non riuscire a rivedere il campo il giocatore durante la regular season.

Portland non sta attraversando un momento di grande forma e, nonostante il ritorno di Lillard, pare stia mettendo sempre più in crisi la possibilità di partecipare alla postseason. La squadra, complice anche i numerosi infortuni, non è mai riuscita a trovare continuità in questa stagione e le ultime 18 partite potranno significare molto per il futuro di allenatore e giocatori.

Collins, lo ricordiamo, si è infortunato dopo appena tre partite della stagione 2019/2020, non potendo di fatto aiutare i propri compagni. L’ex Gonzaga è alla terza stagione in maglia Blazers e quest’anno, anche per poco, aveva fatto vedere una buona crescita, specialmente nel tiro da tre.

Per i Blazers quindi non rimane che aspettare, ma soprattutto lottare fino all’ultimo per l’accesso ai playoff. Così da poter rivedere Nurkic e Collins in campo già prima dell’estate.

