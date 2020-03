La NBA valuta di giocare a porte chiuse

Non solo l’Italia, non solo la Cina. Il Coronavirus si sta dimostrando pericoloso e problematico in tutto il mondo, e come tale sta venendo affrontato in tutti i continenti, senza differenze di trattamento o di preoccupazione. E questo vuol dire anche un conseguente ridimensionamento della vita sociale in numerose nazioni. Anche negli Stati Uniti. E tra gli eventi che al di là dell’oceano rischiano di seguire l’esempio italiano e essere giocati a porte chiuse, vi è proprio il campionato NBA.

È notizia delle ultime ore, infatti, che se il virus dovesse continuare a espandersi sul territorio americano, le federazioni americane sportive potrebbero decidere di seguire l’esempio europeo e chiudere l’accesso ai tifosi agli eventi sportivi, giocando di fatto a porte chiuse. Come riporta Adrian Wojnarowski, le franchigie avrebbero già discusso su questo argomento senza però trovare ancora una soluzione.

Anche perché fino ad ora non si è mosso quasi nessuno nel panorama sportivo americano. L’unica vera scelta importante fatta finora è arrivata infatti poche ore fa ed è stata quella di cancellare gli Indian Wells in California. Decisione che ha causato molte polemiche, ma che fa capire quanto lo stato di allerta sia alto anche negli USA e dell’incertezza che regna anche oltreoceano.

E semmai le franchigie dovessero decidere di giocare le partite senza spettatori, la parola passerà poi anche ai giocatori. LeBron James infatti qualche giorno aveva espresso tutta la sua contrarietà a giocare senza tifosi, ottenendo consensi tra i colleghi. Ma ora che il rischio sta diventando possibilità concreta, bisognerà avere la lucidità di fermarsi un momento e valutare il danno minore. Se giocare senza i propri i tifosi o se interrompere un campionato.

