Carmelo Anthony: “La sospensione fa capire quanto sia importante non sperperare il denaro”

Dopo la decisione del commissioner NBA, Adam Silver, di sospendere l’attività della lega per il prossimo mese, si sono susseguite tutta una serie di dichiarazioni da parte dei giocatori, tra le quali si è messa in risalto quella di Carmelo Anthony.

La notizia della sospensione è arrivata alle orecchie della stella NBA durante nella registrazione di un episodio di Pull Up Podcast, condotto dal suo compagno CJ McCollum.

Dopo la sorpresa iniziale, Carmelo Anthony ha approfittato del microfono per offrire alcuni consigli ai suoi compagni della NBA, sull’importanza di saper gestire le proprie finanze.

Questa situazione non può che insegnarci quanto sia importante avere consapevolezza delle proprie disponibilità finanziarie. Di che cosa significhi effettivamente risparmiare, ed essere previdenti per qualsiasi occasione. Come atleti, non pensiamo mai che possa succedere a noi. Ci diciamo sempre, OK, stiamo bene. Ho questi soldi, ho quei soldi. Non conosciamo davvero l’ammontare delle nostre fortune fino a quando non raggiungiamo una crisi. E solo in quel momento capisci davvero quanti soldi hai, cosa hai in banca e cosa non hai in banca. Diventerà una cosa reale, e non sarà di certo bello.