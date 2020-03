Buona la prima per Tim Duncan: la leggenda dei San Antonio Spurs ha vinto la sua prima partita da allenatore conducendo i texani alla vittoria per 104-103 contro i Charlotte Hornets. Come ha riportato Tom Orsborn di San Antonio Express-News, Dejounte Murray è rimasto colpito dal comportamento di Duncan in panchina, rivelando anche alcune analogie con Gregg Popovich:

Tim Duncan appeared calm on the sideline, but Dejounte Murray said he also delivered some Pop-like fire when needed: “He was on our ass when we made mistakes. But it was good. He motivated us, he pushed us, the whole coaching staff." #Spurs https://t.co/ZpUDxR8Ebd

— Tom Orsborn (@tom_orsborn) March 4, 2020