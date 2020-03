Anthony Davis ha conquistato (definitivamente) i Los Angeles Lakers. E non solo i tifosi, tutta l’organizzazione. Lunedì, in un incontro privato con gli abbonati, la proprietaria Jeanie Buss ha parlato con toni entusiastici della stagione della squadra e in particolare dell’apporto che il prodotto da Kentucky University sta offrendo.

“Per ottenere un talento eccezionale come AD devi rinunciare a qualcosa di eccezionale. Ma averlo in maglia Lakers è addirittura più impressionante di quanto avessi mai immaginato e quindi è eccitante pensare a ciò che abbiamo”

Un grande attestato di fiducia per Davis che ha ottenuto però il più alto grado di cavalierato gialloviola da LeBron James. Il Re ha pubblicamente elogiato il compagno di squadra dopo la sua incredibile performance, nella vittoria con i Philadelphia 76ers della notte scorsa, fatta di 37 punti, 13 rimbalzi, 4 rubate, 2 assist e 2 stoppate.

“AD ha fatto cose folli. È stato divertente. È tutto ciò che mi aspettavo da lui e anche di più, ed è per questo che lo volevo qui”

LeBron sottolinea anche come la sua ammirazione per Davis parta da lontano e che ha fatto di tutto affinché l’operazione andasse in porto.

“Quando sei nella posizione di poter prendere un talento generazionale come Anthony, fai di tutto per prenderlo. Ho dato la mia opinione su ciò che pensavo potesse portarci, sul giocatore e sulla persona. Sapevo quanto fosse incredibile. Non ci sono molti giocatori in grado di fare quello che fa lui in campo. Felice che siamo riusciti a prenderlo la scorsa free agency”

Con la vittoria della notte scorsa sui Sixers i Lakers consolidano il primo posto nella Western Conference con 47 vittorie e 13 sconfitte.

