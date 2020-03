NBA, Kevin Durant può partecipare ai 3 vs 3 con i suoi compagni

Procede senza intoppi il percorso riabilitativo di Kevin Durant dalla rottura del tendine d’Achille accusata durante le scorse NBA Finals con i Golden State Warriors. Nelle ultime ore è arrivata anche notizia del via libera da parte dello staff dei Brooklyn Nets a partecipare ai 3 vs 3 durante gli allenamenti con i suoi compagni. Il giocatore torna così ad assaggiare in maniera ancora più attiva il parquet, dopo averlo visto protagonista solo negli shootaround.

L’obiettivo di KD è chiaro e dichiarato da diverso tempo: tornare a disposizione per la prossima stagione NBA 2020-2021, con un occhio di riguardo anche alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Di fatto, a Durantola non dispiacerebbe partecipare alla rassegna Olimpica con Team USA per riprendere confidenza con il ritmo partita proprio in vista di una nuova lunga annata. Queste le parole di Durant sul suo processo di recupero:

“Sono solo concentrato al 100% sulla mia riabilitazione e sul migliorare giorno dopo giorno. Ma è comunque divertente stare in mezzo ai miei compagni e vederli affrontare una stagione di questo tipo. Non vedo l’ora di essere lì sul parquet con loro nella prossima regular season per vedere quello che possiamo raggiungere insieme.”

Nel frattempo Brooklyn detiene attualmente un record complessivo di 27-33, che varrebbe il posto numero 7 ad Est valevole per la partecipazione ai playoff del prossimo mese. C’è da aggiungere, poi, come gli infortuni abbiano purtroppo per loro avuto un ruolo centrale in questa fase, dato che Kyrie Irving ha dovuto praticamente saltare metà regular season a causa dell’ormai famoso problema alla spalla e con tutta probabilità rimarrà seduto per il rimanente finale di stagione.

I Nets guardano comunque al futuro con fiducia, sapendo di avere in faretra la coppia Durant & Irving da utilizzare. Brooklyn non ha paura.

