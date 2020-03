Spike Lee sui Knicks: “Tornerò a vederli la prossima stagione”

Anche questo anno la stagione dei New York Knicks può definirsi fallimentare. La squadra di coach Miller siede al tredicesimo posto della Eastern Conference con 19 vittorie e ben 42 sconfitte. Coloro che hanno fatto peggio, al momento, sono gli Atlanta Hawks – con 19 vittorie ma 44 sconfitte – e i Cleveland Cavaliers – 17 successi e 44 partite perse. Dunque, i tifosi dovranno aspettare ancora un po’ prima di poter vedere la loro squadra lottare tra le grandi.

Per questa stagione il Madison Square Garden avrà un seggiolino vuoto in più. Magari verrà subito occupato, ma per adesso il padrone lo ha abbandonato. Stiamo parlando di Spike Lee, il famoso attore e regista afroamericano super fan dei newyorkesi. Troppe partite perse? Troppa malinconia nel veder giocare la sua squadra? O tanta rabbia? Il motivo non ci è dato saperlo, ma Lee ha confessato le sue chiare intenzioni al programma ESPN First Take:

“Tornerò al Madison Square Garden il prossimo anno, ne ho avuto abbastanza per questa stagione.”

Curiosamente, il commento di Lee è arrivato dopo esser stato ripreso dalla sicurezza per aver sbagliato la porta d’accesso. Esattamente: un video diventato virale ritrae Lee inveire contro la sicurezza dicendo di esser stato sbattuto fuori dall’arena. Un portavoce dei Knicks però ha subito smorzato le polemiche, affermando che niente di quanto dichiarato da Lee sia vero poiché egli avrebbe semplicemente sbagliato la porta d’entrata. Chissà se la prossima stagione vedremo nuovamente il regista al Madison Square Garden.

