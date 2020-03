Coronavirus in USA: la NBA detta le linee guida sui rapporti Giocatori-Tifosi

L’NBA sta trattando con cura la crescente minaccia del coronavirus in USA. In seguito al raddoppio dei contagi negli Stati Uniti, la Lega ha preso posizione cercando di tranquillizzare l’intero ambiente sportivo ed i propri giocatori, diramando un comunicato con cui è stato annunciato che ogni azione verrà intrapresa nella sicurezza collettiva:

Secondo quanto riportato da Adrian Wojnarowki, famoso insider di ESPN, all’interno delle linee guida distribuite a tutte le franchigie ci sarebbe anche un paragrafo destinato a tutte le azioni raccomandate da evitare tra atleti e tifosi. Tra queste figura, ad esempio, la raccomandazione ai giocatori di salutare i tifosi con il pugnetto anziché battendo il cinque, ma anche di non accettare penne, palloni e maglie da autografare.

Il primo giocatore ad aver annunciato di voler limitare ogni contatto con i propri fan è stato CJ McCollum, stella dei Portland Trail Blazers, che negli scorsi giorni aveva twittato di sospendere temporaneamente la firma di autografi:

The Corona Virus has officially hit Oregon. More specifically Lake Oswego…Make sure y’all washing y’all hands with soap for 20 or more seconds & covering ya mouths when you cough. I am officially taking a break from signing autographs until further notice.

