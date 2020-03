NBA, Kyrie Irving operato alla spalla destra

I Brooklyn Nets hanno comunicato che Kyrie Irving è stato operato alla spalla destra per risolvere il problema che lo ha condizionato per tutta questa stagione. Il play è stato operato presso l’Hospital for Special Surgery dall’equipe del Dr. Riley Williams III: come comunicato dai Nets il 20 febbraio, la stagione di Kyrie Irving deve considerarsi chiusa.

Irving aveva saltato 26 partite all’inizio di questa stagione prima di rientrare il 12 gennaio: dopo alcune partite però il play si era dovuto fermare di nuovo per l’aggravarsi della situazione alla spalla, costringendo lo staff medico dei Nets a propendere per l’operazione.

Nella sua prima stagione con i Brookyln Nets dopo aver firmato in estate un contratto quadriennale da 141 milioni di dollari in totale, Kyrie Irving ha giocato 20 partite viaggiando a 27.4 punti, 5.2 rimbalzi e 6.4 assist di media.

