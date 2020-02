NBA, Kawhi Leonard esalta i Clippers: “Se siamo al completo, non ci sono limiti per noi”

I Los Angeles Clippers nella notte hanno dato una prova di forza dominando la sfida contro i Denver Nuggets fin dai primi minuti di gioco. Contro una rivale diretta della Western Conference, la squadra di Doc Rivers ha iniziato alla grande andando avanti sul 17-4 e non voltandosi più indietro e vincendo alla fine 132-103. E’ stata la settima volta in stagione che i Clippers hanno potuto contare su tutti i giocatori a roster ed è arrivata la settima vittoria, in una annata difficile visti i molti infortuni avuti.

Una prestazione che rilancia le ambizioni della squadra dopo un periodo non facile, e lo stesso Kawhi Leonard ha voluto parlare della forza dei Clippers nel dopo partita:

“Io penso che non ci sono limiti per noi; abbiamo tantissimi giocatori di talento, alcuni giovani interessanti e anche dei veterani e quando tutti siamo concentrati e sul pezzo penso che siamo una delle squadre migliori della Lega. Adesso sta tutto nel prenderci cura della nostra forma, evitando gli infortuni, e fidarci gli uni degli altri pensando una partita alla volta”

La prova dei Clippers è stata devastante sia in attacco che in difesa: la panchina ha prodotto 73 punti, guidata da Harrell e dai nuovi arrivi Jackson e Morris. Con la vittoria di questa notte la squadra di Rivers aggancia proprio i Nuggets con il record di 40 vinte e 19 perso, dietro solo ai Lakers.

