NBA, Antetokounmpo frena la diatriba con Harden: “Non cerco di tirare pugnalate”

James Harden sembra non aver ancora digerito il titolo di MVP 2018/2019 assegnato ad Antetokounmpo. Che poi, ad essere onesti, quel premio il greco se lo era anche meritato: 27.7 punti, 12.5 rimbalzi e 5.9 assist in 72 partite da protagonista indiscusso. Ma al Barba è parso un furto.

Con il passare dei mesi il fuoco non si è spento, ma al contrario si è acceso ancor di più. Le accuse di Antetokounmpo e la bordata di Harden sono i capitoli più intriganti di un botta e risposta che va avanti ormai da molto tempo. Tra le due stelle pare non correre buon sangue, ma il greco, prima della partita di stanotte contro gli Oklahoma City Thunder, ha voluto smorzare la questione definitivamente:

“Non esiste il botta e risposta con Harden. Non sono quel tipo di ragazzo, non cerco di tirare pugnalate a qualcuno. Forse, qualche volta può sembrare così, ma non è vero. Alla fine del giorno, se questo è ciò che Harden crede, è ciò che crede lui.”