Darren Collison ha deciso: non rientrerà in NBA

Alla fine Darren Collison non tornerà in NBA. L’ex playmaker degli Indiana Pacers nelle ultime ore sembra aver preso una decisione: nessun rientro nella Lega, nessuna firma né con i Los Angeles Lakers di LeBron James né con i Clippers di Leonard. Nonostante sia stato visto più volte allo Staples Center con la famiglia Buss accanto, Collison ha dichiarato di non voler affrettare i tempi di un suo ritorno.

Veteran guard Darren Collison has decided that he won’t return to the NBA this season and plans to stay retired, league sources tell ESPN. Lakers and Clippers had been courting him, but Collison has informed teams that the timing isn’t right for him.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 9, 2020