NBA, Grizzlies: problema al quadricipite per Brandon Clarke: rivalutato tra due settimane

I Memphis Grizzlies perdono pezzi proprio sul rettilineo finale di una lunga stagione regolare, con il traguardo Playoff in vista. Il ciclo di tre trasferte in California, nell’ordine contro Kings, Lakers e Clippers, ha portato solo sconfitte e ben due infortuni. A Jaren Jackson Jr., infatti, si è aggiunto Brandon Clarke.

Uscito nel corso del primo quarto della partita contro i Clippers per un fastidio all’anca, il rookie non ha più messo piede in campo. Stando al comunicato diffuso dai Grizzlies, gli esami effettuati hanno evidenziato un problema al quadricipite destro. La condizione dell’ex Gonzaga Bulldogs verrà monitorata, in attesa di valutazioni più approfondite tra un paio di settimane. Clarke è secondo per efficienza in rapporto ai minuti giocati (indice PER) dietro al solo Zion Williamson tra i rookie che, avanti di questo passo, disputeranno almeno 500′ in stagione.

Memphis conserva al momento l’ottavo posto a Ovest con un vantaggio di due partite e mezza sui Portland Trail Blazers. Nella notte, Ja Morant e compagni giocheranno sul parquet del Toyota Center di Houston contro i Rockets.

