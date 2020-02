NBA, Tilman Fertitta, proprietario degli Houston Rockets: “Non temiamo Lakers e Clippers!”

Le ultime due stagioni degli Houston Rockets sono finite con una sconfitta contro i Golden State Warriors: con questo pensiero in mente Tilman Fertitta tuona:

“Nessuno di noi teme i Lakers o i Clippers o i Nuggets quanto i Golden State Warriors”

riferisce Kirk Bohls dell’Austin American-Statesman in un’intervista telefonica.

“Non che avessimo paura di loro, comunque potremo tranquillamente vincere la Western Conference quest’anno, come essere eliminati al primo turno. Entrambi i team di Los Angeles, Denver e Houston sono tutti team eccellenti.”

Lo scorso anno gli Houston Rockets hanno avuto la peggio contro Golden State, venendo eliminati in sei partite nelle semifinali di conference. L’anno precedente alla squadra texana toccò la stessa sorte, sebbene in sette partite e in finale di conference. Fertitta, come peraltro molti di noi, pensa che la Western Conference sia aperta come non accadeva da parecchio tempo, quando gli Warriors hanno monopolizzato la partecipazione alle Nba Finals.

La trade che ha portato a Houston Russell Westbrook è da inquadrare nell’ottica di competere con altri team che contano su una coppia di stelle (LeBron e Davis, Leonard e George su tutti).

Riusciranno gli Houston Rockets ad arrivare alla tanto agognata finale Nba e, magari, a riportare il Larry O’Brien Trophy in Texas dopo più di 25 anni? Ai playoff ormai non manca molto!

