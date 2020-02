NBA, Tegola Memphis: Jaren jackson Jr. fuori almeno due settimane

Il lungo dei Memphis Grizzlies Jaren Jackson Jr si è dovuto fermare per un infortunio al ginocchio e ne avrà per almeno due settimane. A riportarlo e Adrian Wojnarowki, insider di ESPN.

Jackson Jr, alla seconda stagione in NBA, ha fin qui disputato un campionato di primo livello con 54 partite giocate e una media 17 punti e 5 rimbalzi. Cifre che stanno ripagando la fiducia datagli dalla franchigia a inizio stagione, quando è stato confermato come ala grande titolare.

Jackson Jr si è messo in evidenza sul parquet, dimostrandosi uno degli elementi che più stanno contribuendo al successo Grizzlies, in grado di lottare, a dispetto di ogni più rosea aspettative estiva, per un posto ai playoff.

Memphis, infatti, occupa attualmente in ottava posizione della Western Conference, a tre vittorie di vantaggio dai Portland Trail Blazers che, però, non riescono più a vincere da quando Lillard è fuori per infortunio. Lo stop forzato di Jackson si trasforma in un’assenza pesante in un momento delicato della stagione come questo. La franchigia del Tennessee, infatti, avrebbe potuto approfittare dell’infortunio accorso al playmaker dei Blazers per allungare ancora di più il divario con una delle dirette concorrenti alla corsa playoff.

Ma perdere per due settimane il secondo miglior realizzatore del roster rende tutto più complicato. Comunque l’infortunio non sembra dover prevedere uno stop troppo eccessivo e i Grizzlies hanno già dimostrato durante la stagione di saper giocare da squadra. Non solo il giovanissimo Morant infatti, ma un gioco corale che sta tirando fuori il meglio da giocatori come Valanciunas e Anderson.

