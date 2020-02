Il debutto di Zion Williamson nella NBA era attesissimo. L’infortunio che ha costretto l’ex Duke a saltare gran parte della regular season ha aumentato esponenzialmente l’hype per uno dei prospetti più interessanti di tutti i tempi.

Il giocatore dei Pelicans sta fin qui rispettando le attese, mettendo su numeri impressionanti per un 19enne all’esordio, specialmente perché reduce da un infortunio. Tanti si sarebbero aspettati un periodo di adattamento, ma Zion sembra invece quasi voler competere per il premio di Rookie of the Year con Ja Morant, principale indiziato per la vittoria.

L’ultima prestazione da 28 punti contro Golden State lo ha inoltre inserito in un club d’élite, in cui è presente anche Michael Jordan. A testimoniare la sua efficienza, Williamson ha segnato 25 punti in 4 partite consecutive, tirando col 57% dal campo. Numeri per un rookie che, appunto, non si vedevano dai tempi di MJ:

Zion Williamson is the first rookie to have 4 straight games with 25+ PTS on at least 57% shooting since Michael Jordan. pic.twitter.com/ymuJJdlbyH — StatMuse (@statmuse) February 24, 2020

Dall’esordio di Zion, la stagione dei Pelicans ha preso una piega inaspettata. Sono rinate a sorpresa delle ambizioni Playoff, che vanno ad insidiare l’ottavo posto proprio dei Grizzlies di Ja Morant. Se Zion riuscisse a guidare i Pels alla post-season, allora il premio di ROY potrebbe non essere più così certamente assegnato a Morant.

Stanotte, lo stesso Zion ha dato testimonianza della sua fame di vittoria. Qua la sua giocata, impressionante:

