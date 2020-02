All-Star Game NBA, Nicolò Melli arruolato per il Rising Star

Per la gioia di tutti noi tifosi italiani, è da poco arrivata l’ufficialità che il nostro Nicolò Melli sarà tra i partecipanti al Rising Star Challenge di Chicago, la sfida che inaugura il weekend dell’All-Star Game dove i migliori giovani dell’NBA mettono in mostra tutto il loro talento.

La chance di Nicolò è arrivata a causa di un infortunio alla caviglia di Deandre Ayton, che ha dovuto così dare forfait alla competizione e lasciare il posto nel roster del team ‘Resto del Mondo’ – che sfiderà team USA – al numero 20 in maglia Pelicans, il quale avrà così la fortuna e il privilegio di giocare al fianco di talenti straordinari del calibro di Luka Doncic, Trae Young e tanti altri, compreso il suo compagno di squadra Zion Williamson.

All true

Can’t believe it #allstarweekendbaby https://t.co/ocMozIfMlo

— Nicolò Melli (@NikMelli) February 13, 2020