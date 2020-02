Mancano ormai una decina di giorni al ritorno in NBA di Stephen Curry. L’asso dei Golden State Warriors sembra aver recuperato dall’infortunio alla mano accusato a fine ottobre e che ha costretto la compagine californiana ad una stagione di purgatorio. Il playmaker, etichettato come “Cleared for contact” dalla stessa franchigia, nel frattempo è tornato ad allenarsi con i compagni, partecipando al primo scrimmage dopo mesi.

La data di rientro di Curry non è ancora stata fissata, ma si parla dell’1 marzo come possibile ritorno sul parquet del nuovo Chase Center, così come spera lo stesso giocatore:

“La data per il mio rientro è sempre stata fissata al 1 marzo, non ho mai cambiato idea o piano. In realtà per tante settimane è stato un modo per avere un obiettivo al quale puntare durante il percorso di riabilitazione. È stato un processo estenuante, che mi ha tolto un sacco di energie. Non mi era mai capitato in precedenza in carriera ed è stato soddisfacente raccogliere di volta in volta risposte positive alle sfide che l’infortunio mi poneva davanti”.

Poi sulle condizioni della sua mano, Steph ha risposto in questo modo:

“Tornerò a usare la mano in maniera normale: è ovvio che la percezione sia diversa rispetto alla destra, ma le risposte può darle soltanto il campo. Puoi simulare quanto vuoi, ma non sono preoccupato per il mio rientro. Dopo tre mesi e mezzo fuori so che sarà diverso dal passato, ma non vedo l’ora di tornare sul parquet”

Nel frattempo Golden State si ritrova sempre in ultima posizione ad Ovest con il poco prestigioso record di 12-44.

L’infortunio di Stephen Curry del 30 ottobre 2019





LEGGI ANCHE:

NBA, Infortunio a Ben Simmons: Philadelphia ora ha paura

NBA, i Miami Heat ritirano la 3 di Dwyane Wade

NBA, Il derby tra Clippers e Lakers verrà recuperato il 9 aprile