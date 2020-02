NBA, Marcus Morris sull’approdo del fratello ai Lakers

Alla luce dei recenti movimenti di mercato, il derby di Los Angeles tra Lakers e Clippers acquista ulteriore interesse. Già compagni ai tempi dei Suns, Markieff e Marcus Morris si troveranno infatti a battagliare da avversari per le due compagini di L.A.

Marcus, spedito ai Clippers via trade in occasione della Trade Deadline 2020, ha preso con filosofia l’approdo del gemello in gialloviola in queste ultime ore. Ecco le sue dichiarazioni:

“È mio fratello. Ha deciso di andare nella parte peggiore di L.A. Penso che assisterò a tutte le sue partite allo Staples Center, so che può sembrare strano che vada a tutte le sue partite, ma molto probabilmente sarà così. Magari prenderemo anche una casa assieme. Se uno di noi due vince, vinciamo entrambi. Certamente io sono un Clipper però noi siamo così. Adoro vincere, sono anche molto competitivo. Sarà forse la prima volta che due giocatori di squadre rivali si alleneranno insieme. Sarà molto bello.”

Non ci resta che aspettare l’8 marzo per vedere la prima sfida faccia a faccia tra i due Morris.

