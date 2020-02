NBA, Il derby tra Clippers e Lakers verrà recuperato il 9 aprile

L’NBA ha annunciato che il derby di Los Angeles verrà giocato il 9 Aprile. La partita sarebbe dovuto giocarsi il 28 gennaio, ma dopo il tragico incidente in elicottero che ha coinvolto Kobe Bryant, sua figlia Gianna e altre sette persone, la Lega aveva deciso di rimandare il derby.

Però questo cambiamento non è l’unico. Infatti i Lakers giocheranno 3 gare consecutive (contro i Golden State Warriors, i Chicago Bulls e Los Angeles Clippers) in casa, in 3 giorni. Ai Clippers, invece, rimane il back-to-back contro gli Utah Jazz e i Chicago Bulls anticipati a lunedì e martedì di quella settimana, anziché, rispettivamente, martedì e mercoledì.

