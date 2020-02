NBA, Magic Johnson chiaro: “Clippers più forti, ma Davis e LeBron dominanti”

I Los Angeles Clippers sono forse la squadra regina di questa sessione di mercato NBA chiusa solo nelle scorse ore con la firma di Reggie Jackson (e precedentemente Marcus Morris, ndr). I losangelini, con queste nuova aggiunge, si candidano ancora un di più ad un ruolo di protagonista per la post-season. I Lakers, invece, dovranno contare sulla forza senza confini di Anthony Davis e LeBron James, ma con qualche limite rispetto ai suoi rivali.

Anche Magic Johnson ha fatto una prima analisi sulla situazione a roster delle due principali franchigie di Los Angeles, incoronando i Clippers, ma sempre con la dovuta attenzione ai gialloviola di LeBron James:

“Ora che LeBron ha spesso la palla in mano, come una vera point guard, il suo modo di giocare è molto simile al mio. Sono contento per lui, sta disputando una stagione da MVP. Chi più forte tra Lakers e Clippers? Se prendiamo i due roster dalla A alla Z, probabilmente i Clippers hanno una panchina migliore. Anthony Davis e Lebron James saranno le chiavi e domineranno la serie… Ma avremo bisogno di un terzo scorer”.