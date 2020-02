Adam Silver commenta il fenomeno dello streaming NBA illegale

La nuova generazione di tifosi NBA non guarda più partite in TV tramite abbonamento via cavo. Questo l’allarme lanciato da Adam Silver, commissioner della Lega, che nel corso dell’ultima conferenza stampa ha anche svelato come i giovani siano ormai abituati a guardare l’NBA tramite servizi di streaming. Siti come r/nbastreams di Reddit sono stati bannati per contrastare il fenomeno dello streaming illegale, ma è chiaro che la Lega dovrà trovare soluzioni alternative per non perdere pubblico (e soldi da pubblicità) come sta avvenendo nel corso di quest’ultima stagione:

“Ci sono quindi alcuni problemi strutturali nel modo in cui vengono viste le nostre partite, ed è qualcosa che stiamo lavorando con i nostri partner media ora. Ad esempio, è noto che da un lato siamo celebrati da alcuni perché abbiamo una fan-base molto giovane, ma quella base di giovani si sta allontanando sempre più dalla Pay TV in maniera abbastanza violenta, non stanno guardando la televisione tradizionale come una volta. Stanno spostando la loro attenzione sullo streaming o su altri servizi di streaming. Stanno guardando l’NBA ancora su degli schermi, ma non si tratta più dello schermo della pay TV. “

Silver lo ha definito un problema risolvibile, ma è certo che la Lega dovrà affrontare piuttosto rapidamente il problema se vuole preservare i suoi guadagni. Soprattutto negli States dove, oltre all’NBA League Pass, le partite sono spezzettate tra diversi player come ABC, ESPN, NBA TV e TNT.

