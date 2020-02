Joakim Noah ha sempre avuto una grande rivalità con la star dei Los Angeles Lakers, LeBron James. L’ex centro dei Chicago Bulls ha affrontato più volte il Re nei playoff, durante le esperienze del nativo di Akron ai Miami Heat e ai Cleveland Cavaliers. Le squadre guidate da LeBron hanno sempre avuto la meglio, impedendo a Noah di vivere il sogno di giocare le Finals. Per questo l’ex miglior difensore della Lega ha messo in chiaro la sua posizione nei confronti del rivale:

“Io non odio LeBron. Sono solo competitivo e questo diavolo di giocatore ci ha sbattuto fuori per anni per vincere i titoli”

Le strade dei due giocatori si sono incrociate durante i playoff del 2011, in finale di Conference. Durante quella stagione i Bulls potevano vantare tra le loro fila il più giovane MVP della storia, Derrick Rose. Invece James era appena approdato ai Miami Heat, formando i famosi ‘big three’ insieme a Wade e Bosh.

Anche nei playoff del 2013 le due squadre si sono incrociate, stavolta al secondo turno. E anche in questo caso Miami ebbe la meglio e continuò la sua cavalcata verso l’anello. Sempre con la maglia dei Bulls, Noah sfidò LeBron per l’ultima volta ai playoff del 2015. The King era appena ritornato ai Cleveland Cavaliers e riuscì pure quell’anno ad arrivare in finale.

Nella stagione 2016-2017 Noah approdò ai New York Knicks, non riuscendo più a giocarsi un posto al sole della Eastern Conference. La sorsa stagione, il francese, ha giocato 42 partite con i Memphis Grizzlies. Attualmente Noah è alla ricerca di una squadra per il finale di stagione. Vedremo se avrà una nuova opportunità, lui lo spera.

Leggi anche:

I giocatori dei Cavs cantavano canzoni con la parola “deliquenti” vicino a coach Beilein

Harden risponde alle critiche: “Anche Shaq e Jordan giocavano in isolamento”

Westbrook e Harden sicuri: “Fossimo rimasti insieme a OKC, avremmo vinto il titolo NBA”