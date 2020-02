NBA, Lamar Odom racconta di come ha speso 120.000$ in una sera

La vita privata di Lamar Odom è stata ricca di eccessi e avvenimenti fuori dal comune. Durante la sua carriera NBA ha guadagnato milioni di dollari, ha vinto due anelli con i Los Angeles Lakers e ha vinto il premio di Sesto uomo dell’anno. L’ex ala però non è riuscita a trovare una stabilità, e a 40 anni ha affrontato 6 ictus e 12 infarti mentre si trovava in coma per overdose.

In una recente intervista ha dichiarato di essere riuscito a spendere ben 120.000 dollari in una solo serata. L’ex giocatore ha raccontato di essersi incontrato con un amico per festeggiarne il compleanno in un club a Miami. In un tavolo vicino si trovava un giocatore di football, non meglio specificato, che si vantava di bere bottiglie più costose. Toccato nell’orgoglio, l’ex giocatore dei Lakers, all’epoca in forza ai Miami Heat, ordinò 10 bottiglie per il proprio tavolo, 10 per il giocatore di football e più di un centinaio per il resto del club. Lo stesso Lamar ha definito questa decisione come la peggiore presa in ambito finanziario della sua vita.

Odom ha cercato di rientrare nel mondo del basket, ma le sue condizioni fisiche restano precarie. Ha avuto una breve esperienza nella BIG3, la lega di Ice Cube dove giocano molti ex professionisti NBA, e nulla più.

