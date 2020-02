Dall’India al Canada, raggiungendo addirittura la Hall of Fame. Questo è il riassunto della storia di Nav Bhatia, il tifoso principe dei Toronto Raptors. Bhatia si è trasferito in Canada negli anni ’80 e, dal 1995 non si perde una gara casalinga della sua franchigia del cuore. I Raptors lo hanno premiato tre anni dopo con il riconoscimento ufficiale di Superfan e da lì, il suo amore per il club ha oltrepassato ogni limite.

Bhatia è un artista internazionale e, oltre ai Raptors, una delle sue passioni è la musica. Tuttavia, la Hall of Fame non lo ha onorato come musicista, ma come tifoso: il nativo di Delhi è stato incoronato come primo Supertifoso della galleria dedicata ai fan più sfegatati che avrà sede al Naismith Memorial Basketball Hall of Fame di Springfield. Dunque, un riconoscimento a modo suo più che speciale.

Bhatia ha commentato così la notizia:

can’t say this is a dream come true because this isn’t something you dream about as a fan. To be honoured into the @Hoophall as the first honouree into the Superfan Gallery. What an incredible day. Don’t wake me up please. Thank you to the Hall and the @Raptors organization pic.twitter.com/727NnUEtBP

— Nav Bhatia Superfan (@superfan_nav) February 14, 2020