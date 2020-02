Jaylen Brown si è infortunato questa notte durante la partita tra i suoi Boston Celtics e gli Houston Rockets, gara terminata con la vittoria dei texani per 116-105.

Il numero 7 di Boston è uscito dal campo poco prima del termine della partita a causa di una contusione al polpaccio sinistro.

Come riporta Sherrod Blakely di NBC Sports Boston, Brown è tranquillo riguardo l’infortunio e punta a giocare la partita contro i Los Angeles Clippers di giovedì.

Jaylen Brown said he took a knee to his left calf, hopes to play vs the #Clippers on Thursday, the final game for the #Celtics before the All-Star break.

