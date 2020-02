Paul George, ala piccola dei Los Angeles Clippers, accusa gli arbitri di essere i principali responsabili della sconfitta contro i Philadelphia 76ers per 110-103.

Come riporta Jovan Buha di The Athletic, il numero 13 dei Clippers non ha digerito la sconfitta di questa notte e si è scagliato contro i direttori di gara.

Paul George said there was “some home-court cooking tonight, to say the least.”

When asked a follow-up question of what he meant by “home-court cooking”, George said: “19 to 11. Y’all figure out what those numbers are.”

The Clippers had 19 team fouls and the Sixers had 11.

