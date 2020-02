NBA, Andre Iguodala torna nella Baia: “Questa sarà per sempre casa mia”

Per la prima volta da quando è stato scambiato la scorsa estate, Andre Iguodala si è scontrato con i Golden State Warriors lunedì notte al nuovo Chase Center. Iguodala, 36 anni, ha trascorso 6 stagioni con gli Warriors, vincendo tre campionati NBA e il premio Finals MVP 2015 prima di essere stato spedito ai Memphis Grizzlies per liberare spazio salariale.

Sceso in campo con la nuova canotta degli Heat, l’ala ha voluto ringraziare i tifosi poco prima dell’inizio della partita (poi vinta, ndr) al centro del campo, beccandosi anche una standing ovation:

“Dal profondo del mio cuore, voglio ringraziare tutti coloro che ci hanno supportato, mi hanno supportato per tutto il mio tempo qui. Ogni volta che torno qui mi sento come se fossi a casa mia. Sono appena andato via, ma mi sento come a casa. Vi voglio bene ragazzi. So che i miei fratelli torneranno più forti di prima il prossimo anno, per devastare il campionato per 80 partite. Vi amo”.