NBA, Steve Kerr: “Adebayo mi ricorda Draymond Green”

Tra i giocatori rivelazione di questa prima metà di stagione NBA c’è senza dubbio Bam Adebayo. Il lungo dei Miami Heat sta sorprendendo tutti, tanto da guadagnarsi la convocazione per l’All-Star Game, e riscuotendo elogi da molti addetti ai lavori all’interno della lega. Tra gli estimatori del numero 13 degli Heat c’è Steve Kerr.

Il coach dei Golden State Warriors ha espresso tutta la sua ammirazione per il prodotto da Kentucky al termine della partita che ha visto i suoi ragazzi sconfitti da Miami.

“Il playmaking è la qualità che li accomuna maggiormente. È raro vedere un lungo che difende il pitturato in maniera eccelsa, gestire la palla ottimamente. Bam sta avendo una stagione fantastica e non è un caso che Miami stia giocando in maniera molto simile a quanto abbiamo fatto noi negli ultimi 5 anni. Bam è il cuore della squadra, come lo è stato Draymond per noi: credo sia un buon paragone”