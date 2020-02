Respiro di sollievo in casa Pelicans, che potrà riabbracciare Zion Williamson fin dalla prossima gara, in programma nella notte contro i Portland Trail Blazers.

Il giocatore infatti, dopo essere rimasto ai box nei primi tre mesi della stagione dopo l’operazione al ginocchio, si era infatti slogato la caviglia sinistra nella gara disputata contro i Chicago Bulls.

Lo stesso rookie però, intervistato al termine degli allenamenti, ha rassicurato i tifosi sulla sua attuale condizione.

Sto bene e sono pronto per tornare a giocare. Sono rimasto fuori solo per precauzione, a seguito di una valutazione dello staff. Prendono decisioni simili da anni e io sto imparando, quindi mi limito a seguire quanto consigliatomi.

L’infortunio, avvenuto nel secondo quarto di gara, non era sembrato fin da subito di seria entità, dato che il prodotto di Duke era stato in grado di disputare il resto della partita.

Solamente nelle ore successive, lo staff medico dei New Orleans Pelicans ha però deciso di non forzare il suo rientro, obbligando il giocatore a guardare dalla panchina i suoi compagni, usciti vincitori dalla sfida notturna con gli Indiana Pacers.

Al termine della gara, disputata pure senza Brandon Ingram, Zion Williamson ha approfittato delle telecamere per spendere alcuni complimenti ai suoi compagni.

Siamo una grande squadra anche senza di me o Brandon. Avete visto che tiri ha messo Jrue? Soprattutto quello in step back. Abbiamo giocato alla grande. Sono riusciti a giocare tutti in armonia. Hanno fatto il necessario per vincere.