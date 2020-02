NBA, Esordio con Miami per Iguodala: “Mi sento bene anche se non giocavo da Giugno”

Nella notte è arrivato l’esordio in maglia Miami Heat per Andre Iguodala. L’ala ex Golden State Warriors è sceso in campo per 23 minuti nella sconfitta della compagine della Florida contro i Portland Trail Blazers. Iguodala ha terminato la partita con 2 punti (1 su 2 dal campo) + 6 rimbalzi + 3 assist, mostrandosi comunque in una buona condizione fisica nonostante non tastasse il parquet dalle scorse NBA Finals.

Queste la parole di Iguodala al termine della partita ai microfoni dei giornalisti:

“Mi sono sentito bene stasera. Volevo avere un’idea sul mio stato di forma attuale e l’ho ottenuta. Non giocavo una partita dalle scorse NBA Finals, per cui dovevo per forza capire com’ero messo. Nel complesso posso solo dire che mi sono sentito bene.”

Poi sulla prossima partita in calendario contro i Golden State Warriors, Iguodala ha risposto così:

“Come mi sentirò ad affrontare la mia ex squadra? Ho giocato molte partite di basket nella mia carriera, quindi non credo di avere più alti e bassi emotivi. Ormai ho capito che è solo un’altra partita da affrontare. È importante vincere per noi. Questa è la mentalità che ho mentre gioco.”

Anche Erik Spoelstra, coach degli Heat, ha commentato lo stato di forma del neo-arrivato:

“Non so se sia pronto o no, ma lo farò comunque giocare. Lo scopriremo in queste partite. Il ragazzo, in ogni caso, è fisicamente un mostro. Ha solo il 6% di grasso corporeo, ed è stato fuori per diverso tempo. È incredibile. Come lo faremo tornare in forma per giocare? Semplice, mettendolo in campo fin da subito. Non l’abbiamo portato qui solo averlo in roster.”

LEGGI ANCHE:

Darren Collison ha deciso: non rientrerà in NBA

NBA, Kevin Durant spiega i motivi per cui ha lasciato OKC

NBA, Damian Lillard furioso con gli arbitri