Risultati NBA: 15 vittorie di fila per Toronto! Bene anche Lakers, Bucks e Heat

Charlotte Hornets 87-76 Detroit Pistons

Punteggio quasi europeistico quello della sfida tra Hornets e Pistons, vinto in trasferta dai primi. I valori delle squadre in campo non sono fra i più eccelsi della lega e ne risulta una sfida in cui si segna poco. Trascinati da Graham, gli Hornets tentano la fuga fin dal primo quarto, prima che i Pistons si riavvicinino. Le troppe palle perse minano però la rimonta di Detroit: Charlotte sfrutta bene i contropiedi e la tripla del +15 di Graham chiude definitivamente la partita.

Brooklyn Nets 106-105 Indiana Pacers

Grande partita sul filo dell’equilibrio tra Brooklyn e Indiana. Dopo una prima metà di gara equilibrata, i Pacers si scaldano nel terzo quarto guidati da Domantas Sabonis che costruisce, in questa frazione, la sua tripla doppia da 23 punti, 11 assist e 10 rimbalzi. I Nets si riprendono la leadership grazie alle triple di LeVert e Harris, ma Sabonis riporta avanti i suoi sul 105-104 con il layup. La palla per il possesso decisivo va in mano a Dinwiddie, che si inventa un super canestro clutch in stepback. Indiana fallisce l’ultimo tentativo e ottiene la sesta sconfitta consecutiva, mentre i Nets mandano 8 giocatori in doppia cifra.

Atlanta Hawks 126-135 Orlando Magic

È una grande vittoria in rimonta quella degli Orlando Magic, che vivono due metà di gara completamente opposte. I padroni di casa infatti sono sotto dopo i primi due quarti, con gli Hawks avanti 61-56. Al rientro sul parquet però Vucevic e compagni sfoderano una prestazione super, specialmente nell’ultimo periodo. Un incredibile parziale da 40-25 negli ultimi 11 minuti di gara è decisivo per la vittoria in rimonta dei Magic, guidati dai 26 punti di Gordon e dai 24 (più 9 assist e 9 rimbalzi) di Vucevic.