NBA, Vanessa Bryant torna a parlare della tragedia di Calabasas

Vanessa Bryant è tornata a parlare della tragedia di Calabasas, e lo ha fatto tramite i propri account social: la moglie di Kobe Bryant sta provando ad elaborare il lutto subito:

“Sono sempre stata riluttante ad esprimere a parole le mie emozioni. Il mio cervello rifiuta di accettare che sia Kobe che Gigi se ne siano andati. È come se stessi cercando di elaborare la scomparsa di Kobe, ma il mio corpo non accetta l’idea che Gigi non potrà più tornare da me. È sbagliato. Perché devo svegliarmi un altro giorno senza che la mia bambina possa farlo? Questo mi fa impazzire, lei aveva tanta voglia di vivere. Sono arrabbiata per non avere più al mio fianco Gigi e Kobe, ma sono grata per essere qui con Natalia, Bianka e Capri”