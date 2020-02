Olimpiadi 2020, Team USA: ecco i 44 giocatori che lotteranno per un posto in roster

Team USA ha annunciato i 44 giocatori in lizza per ottenere un posto definitivo all’interno del roster in vista delle Olimpiadi 2020 di Tokyo. Tra i finalisti ci sono nove membri di Team USA già vincitrici della medaglia d’oro del 2016, oltre a sette medaglie d’oro della squadra durante del 2012. Tutti e 44 i giocatori attualmente giocano in NBA.

Questa la lista completa, nella quale, ovviamente, non poteva mancare anche LeBron James:

GIOCATORE SQUADRA Bam Adebayo Miami Heat LaMarcus Aldridge San Antonio Spurs Harrison Barnes Sacramento Kings Bradley Beal Washington Wizards Devin Booker Phoenix Suns Malcolm Brodgon Indiana Pacers Jaylen Brown Boston Celtics Jimmy Butler Miami Heat Mike Conley Utah Jazz Stephen Curry Golden State Warriors Anthony Davis Los Angeles Lakers DeMar DeRozan San Antonio Spurs Andre Drummond Detroit Pistons Kevin Durant Brooklyn Nets Paul George Los Angeles Clippers Draymond Green Golden State Warriors James Harden Houston Rockets Montrezl Harrell Los Angeles Clippers Joe Harris Brooklyn Nets Tobias Harris Philadelphia 76ers Gordon Hayward Boston Celtics Dwight Howard Los Angeles Lakers Brandon Ingram New Orleans Pelicans Kyrie Irving Brooklyn Nets LeBron James Los Angeles Lakers Kyle Kuzma Los Angeles Lakers Kawhi Leonard Los Angeles Clippers Damian Lillard Portland Trail Blazers Brook Lopez Milwaukee Bucks Kevin Love Cleveland Cavaliers Kyle Lowry Toronto Raptors JaVale McGree Los Angeles Lakers Khris Middleton Milwaukee Bucks Donovan Mitchell Utah Jazz Victor Oladipo Indiana Pacers Chris Paul Oklahoma City Thunder Mason Plumlee Denver Nuggets Marcus Smart Boston Celtics Jayson Tatum Boston Celtics Klay Thompson Golden State Warriors Myles Turner Indiana Pacers Kemba Walker Boston Celtics Russell Westbrook Houston Rockets Derrick White San Antonio Spurs

Gregg Popovich, coach dei San Antonio Spurs, sarà il capo allenatore degli americani, mentre Steve Kerr (Golden State Warriors), Lloyd Pierce (Atlanta Hawks) e Jay Wright (Villanova) saranno i vice allenatori di Popovich. Il roster ufficiale, composto da 12 giocatori, verrà annunciato verso fine stagione NBA.

LEGGI ANCHE:

Mercato NBA 2020: i Lakers valutano Dion Waiters

Darren Collison ha deciso: non rientrerà in NBA

NBA, Kevin Durant spiega i motivi per cui ha lasciato OKC