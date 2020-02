NBA, Draymond Green pronto alla sfida con Iguodala: “Gli farò un Flagrant 2!”

Questa notte andrà di scena la sfida tra Golden State Warriors e Miami Heat. Una sfida che, sulla carta, rischia di regalare ben poche emozioni. Da un lato infatti abbiamo la vera mina vagante della stagione, gli Heat di coach Spoelstra in grado di seminare il panico a Est. Dall’altra invece gli Warriors, che dopo essere stati decimati dagli infortuni si ritrovano a condurre una stagione nei bassifondi e fatta solo di “in previsione per il prossimo anno”. Eppure per qualcuno la sfida avrà un sapore speciale. Sarà infatti la prima partita da avversario di Golden State per Andre Iguodala da quando se ne è andato.

Il giocatore infatti, che ricordiamo aver vinto il titolo in California con annesso titolo di MVP delle Finals, non ha mai messo piede in campo con Memphis, rimanendo praticamente fermo da giugno. Se, data la lunga inattività, non possiamo ipotizzare come sarà la prestazione di Iguodala contro i suoi ex compagni, a quanto pare sappiamo come verrà accolto da un giocatore in particolare. Draymond Green per l’esattezza.

Il veterano dei Golden State infatti ha voluto dire la sua sul giocare contro l’ex compagno di squadra:

Draymond, with a smile, on playing against Iguodala tonight: "I'm going to flagrant foul him. Flagrant 2."

In the 1st quarter?

"As soon as I get a chance."

That's a quick ejection, flagrant 2?

"It will be worth it. I get to talk about that for the rest of my life with him."

— Nick Friedell (@NickFriedell) February 10, 2020