All’età di 35 anni, l’atletismo di LeBron James continua a regalare momenti memorabili e fotografie altrettanto eccezionali. L’ultima della serie risale a qualche serata fa, nella sfida persa internamente contro gli Houston Rockets. I più attenti hanno subito notato l’incredibile somiglianza della schiacciata di LeBron James con un’altra risalente a qualche anno fa, fatta da Kobe Bryant.

Stesso palazzetto, stesso canestro. LeBron, una volta notata la straordinaria somiglianza, ha suggerito una certa reincarnazione spirituale:

“Avete mai visto il film ‘The 6th Man?’ Kobe è sceso in Terra, si è reincarnato in me e mi ha regalato quella schiacciata” “Ho saltato, e nel mentre ho realizzato… è incredibile come sia esattamente la stessa schiacciata, nello stesso esatto canestro in cui l’ha fatta Kobe, qualcosa come 19 anni fa. È stato davvero bello”

Il momento è rimasto per sempre immortalato in una fotografia stupenda, che ha fatto il giro del mondo e che potete ammirare nella copertina dell’articolo. Un’immagine che avrà senza dubbio un significato molto importante per lo stesso LeBron, da sempre molto amico di Kobe. È stato lo stesso James, circa una settimana fa, ad omaggiare il 24 in un toccante discorso alla prima partita allo Staples Center dopo la tragedia.

L’immagine lega chiaramente, ancora di più, i due vecchi amici. Sia LeBron che la mamma Gloria hanno deciso di stampare la foto e appenderla nelle rispettive case:

“È davvero, davvero, davvero fantastico che questa giocata faccia parte del mio legame con Kobe. Sono felice di averla fatta con la divisa dei Lakers”

