NBA, il rookie dei Celtics Langofrd sull’ultimo giorno di mercato: “Avevo dimenticato ci fossero le trade”

Il rookie dei Boston Celtics, Romeo Langford, ha parlato con la stampa di come abbia passato un ultimo giorno di mercato NBA molto tranquillo. Tutto questo per un motivo molto particolare: il rookie aveva infatti dimenticato, arrivando dal mondo del College Basketball, che in NBA ci fossero le trade.

“Mi ero dimenticato di essere in NBA, cioè non proprio di essere in NBA, ma del fatto che qui ci siano le trade. Sai, io arrivo dal college, dove non ci sono movimenti di mercato: per questo motivo mi ero dimenticato che qui in NBA ci fossero le trade. Tutto qua: non ci stavo davvero neanche pensando durante l’ultimo giorno di mercato”.

I Boston Celtics comunque non hanno fatto alcun movimento di mercato. Come detto da Brad Stevens, coach della squadra, il front office e tutti all’interno della franchigia sono contenti della situazione attuale e per questo motivo hanno preferito non fare operazioni sul mercato.

Leggi anche:

NBA, Kevin Durant spiega i motivi per cui ha lasciato OKC

NBA, Steph Curry annuncia il suo ritorno: “Obbiettivo? La prima settimana di marzo”

NBA, Iguodala entusiasta dei Miami Heat: “Sono nel posto perfetto”