NBA, parla il GM dei Pistons: “Drummond sapeva di essere sul mercato”

Sono state molte le polemiche dopo la trade che ha spedito Andre Drummond ai Cleveland Cavaliers. Il centro stesso, con un tweet, ha espresso il suo rammarico sulle decisioni prese dalla dirigenza. Purtroppo quel che è fatto è fatto, e ora non resta che guardare verso la seconda metà della stagione.

Nel frattempo il GM dei Detroit Pistons, Ed Stefanski, ha rilasciato una dichiarazione per tentare di chiarire la situazione e spiegare meglio ciò che è successo:

“Drummond sapeva che poteva essere ceduto, ed io ho sempre riferito tutto ai suoi agenti. L’offerta dei Cavs è arrivata solo all’ultimo momento, credo che Andre non intendesse davvero dire quel che ha detto, ma a volte l’emotività può prendere il sopravvento, lo capisco. […] siamo in un’era in cui è impossibile comunicare ai diretti interessati una notizia prima che questa esca tramite social, eppure ieri lo abbiamo fatto, la nostra prima preoccupazione ad affare chiuso è stata avvertire al più presto Andre ed i suoi agenti. E credo che abbiamo gestito bene la situazione”.