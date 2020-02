NBA, Andre Drummond al vetriolo sui Pistons

Prima della scadenza della trade deadline abbiamo appreso della trade che ha spedito Andre Drummond ai Cleveland Cavaliers. Detroit ha voluto così liberarsi del contratto oneroso del lungo per avere più spazio di manovra e provare a ricostruire.

Di recente però Andre Drummond ha parlato, rilasciando dichiarazioni al vetriolo nei confronti dell’organizzazione dei Pistons.

“Se c’è una cosa che ho imparato è che in NBA non ci sono amicizie o lealtà” ha scritto su Twitter dopo aver appreso la notizia. “Ho dato anima e cuore per i Pistons: essere trattato così senza che mi venisse detto nulla prima mi fa capire ancora di più che si tratta solo di un business!”.