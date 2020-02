Durante la presentazione dei Los Angeles Lakers, lo speaker dello Staples Center ha reso un particolare tributo a Kobe Bryant annunciando tutto il roster gialloviola con i dati dell’ex numero 24:

“6’6″ from Lower Merion High School… Kobe Bryant!”

Ogni giocatore è stato applaudito in nome e per nome di Kobe. Visibilmente emozionato Anthony Davis, entrato quasi in lacrime durante questo momento davvero emozionante.

