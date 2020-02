NBA All-Star Game, LeBron James indosserà il numero 2 in onore di Gianna Bryant

Il team di LeBron James all’NBA All-Star Game indosserà il n. 2 in omaggio a Gianna Bryant, mentre la squadra di Giannis Antetokounmpo indosserà il n. 24 di Kobe. James ha svelato che gli è stata concessa prioritariamente la scelta relativa al numero di squadra. Ai microfoni di ESPN ha spiegato i motivi di tale decisione:

“Mi avevano chiesto quale numero avrei preferito per la mia squadra, se il 24 o il 2. Io ho scelto il 2. L’ho fatto anche per Zhuri (figlia di 5 anni di LeBron, ndr). In questi ultimi 3 anni ho visto Kobe davvero felice, sembrava il periodo più felice della sua vita. Penso che tutti possiamo dirlo. È stato il suo periodo più felice, l’ho visto davvero contento di poter essere in grado di stare solo con le sue figlie, stare con la sua famiglia… era diventato un orgoglioso ‘GirlDad’, un papà dedicato completamente alle sue ragazze. E anch’io lo sono.”

L’hashtag “GirlDad” è comparso pochi giorni fa dopo che la famosa giornalista di ESPN, Elle Duncan, aveva raccontato una storia su come lo stesso Kobe avesse confessato ad Elle, quest’ultima in gravidanza, le virtù di essere un padre di sole figlie femmine. Ne parlava in maniera orgogliosa. E questo messaggio non verrà mai dimenticato.

