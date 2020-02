NBA All-Star Game: cambia il formato del “3 point contest”

Manca sempre meno all’All-Star Game di Chicago e sono previste novità per la gara del tiro da 3 punti. Il contest che, come da tradizione andrà di scena la stessa sera della gara delle schiacciate e dello skills challenge, cambia formato. A partire da quest’anno infatti, i partecipanti avranno più tempo per tirare ma anche due tiri in più che dovranno essere eseguiti da una distanza atipica: 6 piedi oltre l’arco dei 3 punti.

Secondo Tim Reynolds di The Associated Press, il nuovo formato prevede round da 70 secondi, anziché 60, e 27 tiri totali al posto dei canonici 25. Per il reporter, questa novità è stata dettata dal fatto che oggi, molti più giocatori si prendono tiri da distanze fino a qualche tempo fa impensabili, e allora la NBA ha deciso di mettere alla prova le loro capacità balistiche anche durante l’All-Star Weekend.

Oltre alla novità di formato, nella giornata di ieri, sono stati annunciati anche gli 8 giocatori che prenderanno parte alla gara. Si tratta di Joe Harris dei Brooklyn Nets (detentore del titolo), Buddy Hield dei Sacramento Kings, Davis Bertans ala dei Washington Wizards, Devonte’ Graham degli Charlotte Hornets, Duncan Robinson dei Miami Heat, dell’idolo di casa Zach LaVine e degli All-Star Damian Lillard e Trae Young.

