Mercato NBA: anche Miami si unisce alla corsa per Andre Iguodala

Andre Iguodala è sicuramente tra i nomi più caldi di queste ultime ore prima della trade deadline. La sua posizione a Memphis non è mai stata così precaria, e anche i compagni di squadra si augurano una sua immediata partenza.

Sull’MVP delle finali 2015 ci sono forti i Rockets, senza mai escludere la pista Lakers. Ma nelle ultime ore è emerso un nuovo nome: quello dei Miami Heat, secondo Shams Charania.

“Sources tell me that the Heat have emerged as a suitor for Andre Iguodala.”

NBA Insider @ShamsCharania reports on Miami-Memphis talks for Iguodala. pic.twitter.com/SQKjj1akme

— Stadium (@Stadium) February 4, 2020