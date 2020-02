I Phoenix Suns vogliono Luke Kennard, guardia dei Detroit Pistons.

Come riporta Adrian Wojnarowski per ESPN, Detroit vorrebbe una delle prime scelte di Phoenix nel prossimo Draft NBA: in questi giorni ci sono stati i primi contatti, ma non si è arrivati a trovare un accordo.

ESPN story on Suns discussing a deal to acquire Pistons guard Luke Kennard. https://t.co/wDoZeIAKLt — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 4, 2020

Le due dirigenze dovrebbero incontrarsi nuovamente nella giornata di oggi, visto che domani i Suns giocheranno proprio a Detroit: un’occasione per portare avanti le trattative.

Kennard ha saltato 22 partite consecutive in questa stagione a causa di una tendinite bilaterale del ginocchio, ma è sulla via del recupero: con i Pistons che cercano nuove risorse per la loro ricostruzione, il numero 5 diventa una pedina fondamentale di mercato.

L’interesse per Kennard da Phoenix è certamente comprensibile: da troppo tempo i Suns hanno bisogno di qualcuno che possa dare il cambio a Booker.

Kennard, 23 anni, con il 40% di tiro da 3 punti e le sue doti da regista, potrebbe essere la soluzione ideale per una squadra come i Suns che ha bisogno di un giocatore con queste qualità.

Sarà interessante vedere se alla fine Phoenix sarà disposta a privarsi di una prima scelta in cambio di Kennard.

LEGGI ANCHE:

Mercato NBA, Brooks e Morant spingono per la cessione di Iguodala

Risultati NBA: Butler schiaccia i “suoi” Sixers, crisi senza fine per i Timberwolves. Rimonta vincente per i Clippers di Leonard e George

NBA, Alvin Gentry si arrabbia coi suoi Pelicans: “Bisogna dare più spesso palla a Zion”