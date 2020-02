Andre Iguodala vuole lasciare Memphis e, se i Grizzlies non dovessero scambiarlo prima della trade deadline, è pronto a restare fuori dal campo fino al termine della stagione.

Arrivato in estate e con uno stipendio di ben 17,2 milioni, l’ex Golden State non ha fatto una sola presenza in questa stagione NBA. Il suo desiderio è sempre stato quello di giocare altrove.

Dillon Brooks, guardia piccola dei Grizzlies, non vede l’ora che Iguodala venga scambiato, come ha detto, al termine della partita contro Detroit, ai microfoni di Mark Giannotto di ESPN:

“Andre Iguodala è un grande giocatore, sento che sta facendo la cosa giusta per la sua carriera, ma non ci interessa. Non vuole far parte della nostra squadra: non vedo l’ora che trovino un modo per scambiarlo così da poterci giocare contro e fargli vedere chi sono davvero i Memphis Grizzlies. La sua situazione non è affatto una distrazione, anzi rido di queste cose.”