NBA, Alvin Gentry si arrabbia coi suoi Pelicans: “Bisogna dare più spesso palla a Zion”

Al termine della partita persa dai New Orleans Pelicans per 117 a 109 sul campo degli Houston Rockets, coach Alvin Gentry ha dato sfogo a tutta la sua rabbia:

“Non abbiamo eseguito. Se dobbiamo imparare a giocare insieme? No! Dobbiamo solo imparare a passare quella dannata palla a Zion. Se non ci riusciamo dobbiamo trovare il modo di farlo a tutti i costi e questo compito spetta a me. Zion non può fare 4 minuti di fila senza toccare la palla. La responsabilità è mia e devo fare in modo che ciò non accada più scegliendo i giocatori giusti che possono giocargli attorno. Dobbiamo renderci conto della sua forza e stasera non l’abbiamo fatto”