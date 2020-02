NBA, Rick Carlisle raggiunge le 500 vittorie in carriera

Rick Carlisle, capo allenatore dei Dallas Mavericks, ha raggiunto la 500esima vittoria in carriera allenando una sola franchigia. Carlisle per diventare il 13° allenatore ad aver raggiunto questa cifra di vittorie doveva battere gli Atlanta Hawks, riuscendoci. Nella notte, infatti, i suoi Mavericks hanno vinto senza grandi difficoltà, superando la compagine della Georgia con il risultato di 123-100. Carlisle così aggiunge il suo nome a quelli dei più grandi allenatori della storia della NBA, come Gregg Popovich, Jerry Sloan e Phil Jackson.

Nelle sue 12 stagioni da head coach dei Dallas Mavericks, ha guidato la squadra a 500 vittorie e perso 435 partite. Con la franchigia texana ha raggiunto le finali NBA per due volte, incontrando in tutte e due i casi i Miami Heat, e vincendo il primo titolo nella storia di Dallas nel 2011.

In questa stagione, Carlisle sta svolgendo un ottimo lavoro e sta guidando i Mavericks ad un posto nei playoff, che mancherebbero dal 2016, col record di 30-19 cui vale il 6° posto nella combattutissima Western Conference.

LEGGI ANCHE:

NBA, Luka Doncic fuori almeno altre cinque partite

LeBron James e l’emozionante discorso per ricordare Kobe Bryant

NBA All-Star Game 2020 ricco di esordienti: ecco chi sono