NBA, Doc Rivers: “Kawhi Leonard sta giocando benissimo”

La superstar dei Los Angeles Clippers, Kawhi Leonard, ha ricevuto i complimenti da Doc Rivers, riguardanti le sue ultime prestazioni. Dopo le critiche ricevute a causa dell’ormai famoso load management, Rivers ha voluto riservare parole al miele per il suo giocatore:

“Molti pensano che siccome fa load managment Kawhi non può essere uno dei migliori giocatori della Lega. Ma in questo momento lui sta giocando benissimo. Fa tutto, non segna solo punti. E’ sicuramente uno dei migliori qui dentro.”

Dopo le vicende delle scorse settimane, è quasi impossibile non pensare al load management quando si parla di Leonard. Spesso si vede il due volte MVP delle finali seduto a bordocampo a guardare i suoi compagni per un turno di riposo forzato. Inoltre, non molto tempo fa, si era anche parlato di una crisi nello spogliatoio dei Clippers e una delle principali cause sembrava fosse proprio il discontinuo utilizzo di Leonard.

Nella notte, i Clippers hanno vinto contro i Minnesota Timberwolves per 118-106. Leonard ha segnato 31 punti, catturato 6 rimbalzi e prodotto 4 assist, il tutto in appena 24 minuti di partita. Nel frattempo la guardia continua a mettere insieme numeri di tutto rispetto, riuscendo a migliorare stagione dopo stagione. Quest’anno ci sta mostrando i suoi progressi da passatore, difatti in media a partita produce 5.2 assist, che dovesse continuare così sarebbe il suo nuovo career high.

Load management o no, Leonard rimane assolutamente uno dei migliori giocatori.

