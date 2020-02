NBA, Luka Doncic fuori almeno altre cinque partite

Tegola sui Dallas Mavericks: come ha spiegato Rick Carlisle alla stampa, Luka Doncic dovrà rimanere fuori per almeno altre cinque partite per un infortunio subito in allenamento. Sempre Carlisle ha spiegato che l’infortunio è alla caviglia, la stessa che aveva tenuto fuori l’ex Real Madrid per circa due settimane a dicembre.

Doncic questa volta sarà costretto a saltare almeno sei partite per questo infortunio: è infatti già rimasto in panca per la sfida della scorsa notte contro i Rockets e lo staff medico dei Mavs conta di averlo di nuovo in squadra per la sfida del 10 febbraio contro gli Utah. Sfida con i Jazz che arriva proprio prima della pausa per l’All-Star Game a cui Doncic dovrebbe partecipare sia al Rising Star Challenge del venerdì che alla partita delle stelle di domenica notte.

I Mavs al momento sono in lotta con i Thunder per il sesto posto nella Western Conference, e hanno ancora il quarto posto (e il conseguente primo turno col fattore campo a favore) in vista. Questo infortunio complica quindi i piani della squadra texana, una delle sorprese più positive di questa stagione NBA.

